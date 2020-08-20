ترامب: السعودية قد تنضم إلى اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع انضمام المملكة السعودية إلى اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي الأخير.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده ترامب في البيت الأبيض، في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وردا على سؤال ما إذا كان يتوقع انضمام السعودية للاتفاق، أجاب ترامب: "أتوقع".

واستهل ترامب المؤتمر بوصف الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي بأنه صفقة جيدة، وقال إن "دولاً لا يتوقعها أحد تريد الانضمام إلى الاتفاق"، دون ذكر أسماء أخرى غير السعودية.

كما أشار إلى أن الإمارات مهتمة بشراء طائرات إف -35 وأضاف: "لديهم المال ويريدون طلب عدد قليل من طائرات إف 35" وهو ما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معارضته له.

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

ويأتي إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي، بعد سلسلة طويلة من التعاون والتنسيق، والتواصل، وتبادل الزيارات بين البلدين.