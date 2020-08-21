انتهاكات "ي ب ك" الإرهابية تتصاعد في دير الزور

كثفت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، خلال الأيام الماضية، وتيرة انتهاكاتها ضد سكان ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا، عبر الاعتقالات وعمليات النهب، بحسب مصادر محلية.

وقالت المصادر للأناضول، إن عناصر المنظمة ينفذون "اعتقالات شبه يومية" في بلدات الشحيل والحوايج والذيبان والبصيرة، التي شهدت احتجاجات واسعة ضد المنظمة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت أن الحواجز العسكرية التابعة للمنظمة، تمارس مضايقات ضد المدنيين لدى مرورهم بين البلدات الأربع المذكورة.

كما ترفض إطلاق سراح المعتقلين لديها إلا بعد الحصول على مقابل مادي من عائلاتهم، بحسب المصادر ذاتها.

وذكرت أن المنظمة سرقت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر في ريف دير الزور، وعطلت محطة مياه بلدة الشحيل، كما أقدم عناصرها على مصادرة أجهزة الإنترنت وقطع الاتصالات في المنطقة.

كانت قبيلة "العكيدات" السورية طالبت، في اجتماع لها قبل 10 أيام، التحالف الدولي بتسليم إدارة المناطق العربية شرقي سوريا إلى سكانها، مقترحة مدة شهر لتحقيق ذلك.

واتهمت القبيلة ما تسمى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي تهمين عليها منظمة "ي ب ك" الإرهابية، بالتهاون في ملاحقة مرتكبي الاغتيالات بالمنطقة، مطالبة بتشكيل لجنة تحقيق في حادثة اغتيال الشيخ مطشر الهفل أحد وجهاء القبيلة، مطلع الشهر الجاري.

وشهدت عدة بلدات بريف دير الزور الشرقي تظاهرات حاشدة إثر اغتيال الهفل، وردت عليها "ي ب ك" بالهجوم على البلدات ومحاصرتها، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال العشرات من المدنيين فيها.