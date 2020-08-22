رداً على اغتيال الناشطين.. المتظاهرون العراقيون يحرقون مقرات حزبية في ذي قار

قام العشرات من المواطنين العراقيين من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية بهدم مقار ومكاتب أحزاب سياسية شيعية في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ردا على استهداف المتظاهرين.

وقال شهود عيان للأناضول، إن "العشرات من المتظاهرين ترافقهم جرافات هدموا مقار حزبية في مدينة الناصرية بينها مقر (حزب الدعوة) بزعامة نوري المالكي، ومقر منظمة (بدر) بزعامة هادي العامري وعدد من مكاتب الحركات السياسية".

وأضافوا أن "هدم مقار الأحزاب جاء بعد إضرام النيران فيها".

وأشار الشهود، إلى أن سبب هدم المقار والمكاتب "هو استمرار استهداف المتظاهرين ضد الأوضاع المعيشية، والسياسية في البلاد" من قبل مجهولين.

والجمعة أصيب 3 أشخاص بانفجار عبوة كانت مثبتة على دراجة نارية بالقرب من ساحة اعتصام الحبوبي وسط الناصرية.

كما اغتال مسلحون مجهولون الناشط في الحراك الشعبي تحسين أسامة في مدينة البصرة، فيما قتلت الأربعاء، الناشطة بالحراك الشعبي ريهام يعقوب، وامرأة أخرى كانت برفقتها، والناشط فلاح الحسناوي، وخطيبته في هجومين منفصلين بالمدينة ذاتها.

وبدأت الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية في أكتوبر/تشرين أول 2019 ولا زالت مستمرة، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

فيما تعهدت الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.