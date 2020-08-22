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مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم طائرة شحن بجوبا جنوب السودان

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 22.08.2020 12:08
آخر تحديث في 22.08.2020 12:16
مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم طائرة شحن بجوبا جنوب السودان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، السبت، إثر تحطم طائرة شحن بجوبا عاصمة جنوب السودان، وفق إعلام محلي وناشطين.

وذكر موقع "اماتونج" المحلي أن "4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب آخر، إثر تحطم طائرة شحن جوي بحي إنتنوف في جوبا، صباح السبت".

ولم يقدم الموقع مزيدا من التفاصيل حول عدد ركاب الطائرة، أو أسباب تحطمها، لكنه شارك عبر صفحته بفيسبوك صورا تظهر اشتعال الطائرة.

بدورها، قالت سلطات المطار الذي انطلقت منه الطائرة، لمراسل الأناضول، إن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بفترة قصيرة من مطار العاصمة.

في سياق متصل، قال ناشطون من جنوب السودان، بمنصات التواصل الاجتماعي، إن الطائرة كانت في طريقها من جوبا إلى مدينة "واو" (شمال).

ولم يصدر تعليق فوري من جانب سلطات حنوب السودان حول الحادثة.

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