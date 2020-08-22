مع بدء احتفالات ذكرى عاشوراء في العراق.. دعوات لمراعاة التباعد الاجتماعي

بدأ الزوار الشيعة في العراق الجمعة مراسم إحياء ذكرى مقتل الإمام الحسين التي تشهد عادة مواكب هائلة، في تحد لدعوات السلطات الدينية إلى التزام الحجر الصحي.

وستكون مراسم عاشوراء أحد أكبر التجمعات الدينية في العالم الإسلامي منذ ظهور وباء كوفيد-19 الذي أجبر المملكة العربية السعودية على إقامة مراسم حج على نطاق محدود جدا.

ومحرم هو الشهر الأول من العام الهجري وتقام فيه طقوس ومراسم لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد الذي قُتل عام 680 م في كربلاء.

وعادة، يتدفق ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العراق من أجل الصلاة والعبادة والدعاء وسط توزيع الطعام بشكل مجاني على الجميع.

لكن هذا العام، حث المسؤولون ورجال الدين على السواء في العراق وإيران وسواهما المواطنين مرارًا على التخلي عن أداء الزيارة بسبب ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وإيران ذات الأغلبية الشيعية هي الدولة الأكثر تضرراً في الشرق الأوسط مع أكثر من عشرين الف وفاة.

ويأتي العراق في المرتبة الثانية مع أكثر من 6200 وفاة في ظل نظام صحي متهالك. كما يشهد لبنان أيضًا ارتفاعًا في عدد الحالات مع تجديد إجراءات الإغلاق والعزل.

مع ذلك، بحلول ليلة الخميس، كان الآلاف من الزوار في طريقهم إلى بوابات الأضرحة الذهبية في مدينة كربلاء المقدسة، بعضهم ملثمون ويرتدون قفازات، بينما سار آخرون كتفًا إلى كتف كما كانت حالهم دائما.

مختلف بشكل كبير:

كما تم نصب خيام ضخمة كالمعتاد لاستضافة الزوار في بغداد والبصرة والوجهة النهائية كربلاء، ولكن مع تطور جديد: محاولة تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

على الأرض، تشير ملصقات آثار الأقدام أو الأعمدة الكبيرة إلى المسافة التي يجب أن يبتعد بها الزوار بعضهم عن بعض.

وقال سليم مهدي صاحب موكب في البصرة بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية: "الأمر مختلف بشكل كبير عن السنوات الأخرى".

وأضاف لوكالة فرانس برس ان "الناس يعقمون انفسهم بمجرد دخولهم الخيمة، ثم يبتعدون عن بعضهم البعض ويعقمون انفسهم مرة أخرى".

وفي إيران المجاورة، وصفت صحيفة "أرمان" الإصلاحية ما يحصل بأنه "أغرب محرم في القرن".

وحظر المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ووزارة الصحة الطقوس والمواكب ومآدب الطعام المعتادة على نطاق واسع في الأماكن المغلقة.

وتكيف بعض الزوار بسرعة. وقال علي مؤدب الذي يكتب الأشعار الحسينية التي تنشد خلال شهر محرم، لوكالة فرانس برس إنه سينشد القصائد مباشرة على إنستغرام.

وفي لبنان، اعلن حزب الله الشيعي أنه لن يتم نصب خيام كبيرة هذا العام وحض العائلات على إقامة مجالس العزاء في المنازل.

ويشاهد المسلمون في العاصمة البحرينية المنامة الاحتفالات عبر التلفزيون وعلى الإنترنت، بعد وضع السلطات إجراءات صارمة تمنع الوصول الى المساجد.

وقال علي، صاحب متجر يبلغ 22 عامًا في المنامة والذي كان يشاهد مجالس العزاء على الإنترنت، "اعتدنا أن نحضر بشكل شخصي مجالس العزاء وقبل أن يبدأ محرم نساعد في وضع الرايات السوداء، لكن هذا العام قلوبنا منكسرة".

و في كربلاء، كانت الحشود أقل بشكل ملحوظ تحت اللافتات السوداء التي توشح بها ضريح الإمام الحسين. وللمرة الأولى كان اغلب الزوار من السكان المحليين بعدما تم حظر الدخول إلى المحافظة لسكان المحافظات الأخرى.

لكن عراقيين من محافظات أخرى تمكنوا من التسلل إلى المدينة مستخدمين طرقا للتحايل على نقاط التفتيش.

فيما دعا آية الله العظمى علي السيستاني، المرجع الأعلى للعديد من الشيعة في العالم، إلى بث مراسم العزاء على الهواء مباشرة وناشد المؤمنين الصلاة في المنازل وحثهم على وضع الكمامات والإبقاء على التباعد الاجتماعي إذا كانوا يصلون في الأماكن العامة.

في المقابل، يبدو أن شخصيات دينية أخرى تجاهلت التحذيرات الصحية، ووجهت أتباعها للتجمع بأعداد كبيرة كالمعتاد طوال الأيام العشرة الأولى من محرم.