التحالف الدولي يسلم قاعدة عسكرية عراقية لبغداد

أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد، تسليم قاعدة "التاجي" العسكرية قرب العاصمة بغداد إلى قوات الجيش العراقي، في إطار خطة لإعادة التموضع.

وقال التحالف، الذي تقوده واشنطن، في بيان، إنه "قام بتسليم الموقع الذي يشغله في معسكر التاجي شمال بغداد إلى قوات الأمن العراقية في مراسم أقيمت اليوم الأحد وفق جدول زمني معد مسبقاً"، دون توضيح جهة انتقالها.

وأضاف أن التسليم يأتي "بفضل النجاحات التي حققتھا قوات الأمن العراقية في الحملة المستمرة لھزیمة داعش، مما سمح للتحالف بتحويل تركیزه ودوره في العراق".

وتابع: "كان معسكر التاجي بمثابة الموقع الأساسي لشركاء التحالف لتدريب الجيش العراقي والقوات الجویة العراقیة والقوات الخاصة، ومن الیوم فصاعداً، ستتولى قوات الأمن العراقية المسؤولیة".

من جانبه، قال المتحدث باسم العمليات العراقية، اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الحكومية، إن قوات التحالف سلمت الموقع رقم 8 الذي كانت تشغله في قاعدة التاجي، وسيتم تسليم المواقع في القواعد العسكرية الأخرى بأرجاء البلاد وفق جدول متفق عليه.‎

وتقع قاعدة التاجي على بعد 85 كيلومتراً شمال مدينة بغداد، ويوجد فيها مطار وقاعدة عسكرية ضخمة.

وتشغل قوات التحالف الدولي مواقع أو معسكرات داخل القواعد العسكرية العراقية مثل الموقع رقم 8 في قاعدة التاجي بينما تشغل القوات المحلية بقية الأجزاء. ‎

و"التاجي"، وفق إحصاء غير رسمي، سابع قاعدة يسلمها التحالف الدولي للعراق منذ مطلع العام الجاري، بالتزامن مع هجمات صاروخية تطال القواعد التي تستضيف جنوداً ودبلوماسيين أمريكيين وعسكريين آخرين من التحالف، إضافة إلى السفارة الأمريكية وسط بغداد.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة "الحشد الشعبي" العراقية، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل أخرى مقربة من إيران بالوقوف وراء الهجمات.

ويتولى التحالف الدولي تدريب القوات العراقية وتقديم الاستشارة لها وكذلك تقديم الإسناد الجوي في الحرب ضد فلول تنظيم "داعش".

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي و2500 آخرين من التحالف الدولي في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال، في أعقاب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الخميس، إن الأخير تعهد بسحب قوات بلاده من العراق في غضون 3 سنوات.