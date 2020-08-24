الجيش اللبناني: اكتشاف مواد بمرفأ بيروت "قد يشكل تسربها خطراً"

أعلن الجيش اللبناني، الاثنين، أنّه تم اكتشاف مواد بمرفأ بيروت "قد يشكل تسربها خطرا"، مشيرا إلى أنه تمت معالجة تلك المواد بطرق آمنة.

جاء ذلك في إعلان هو الأول من نوعه، منذ الانفجار الضخم الذي وقع بالمرفأ في 4 أغسطس/آب الجاري، وتسبب به وجود شحنة مصادرة قبل سنوات ومخزنة في المرفأ من نترات الأمونيوم.

وأوضح الجيش في بيان أن "الإجراءات الاحترازية وعمليات المسح الشامل التي تقوم بها فرقه المتخصصة بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ مستمرة".

وأضاف: "خلال الفترة الممتدة ما بين 14 وحتى 22 أغسطس (آب) تم الكشف عن 25 مستوعبا يحتوي كل منها على مادة حمض الهيدريك".

وتابع: "كما تم اكتشاف 54 مستوعبا يحتوي على مواد أخرى (لم يحددها)، قد يشكل تسربها من المستوعبات خطرا".

ولفت الجيش، وفق البيان، إلى أنّه "تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة"، دون تفاصيل أكثر.

ويضم المرفأ 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترًا، إلى جانب حوض آخر خامس قيد الإنشاء،إضافة إلى 16 رصيفًا ومنطقة شحن عامة مكونة من 12 مستودعًا، وصوامع لتخزين القمح والحبوب. ‎

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الاثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.