انفجار في خط للغاز يقطع الكهرباء عن أرجاء واسعة من سوريا

تسبب انفجار في خط غاز رئيسي ، فجر الإثنين، بانقطاع التيار الكهربائي عن أنحاء سوريا، في حادثة قالت السلطات إنها نجمت عن "عمل إرهابي"، من دون أن تحدد الجهة المسؤولة عنه.

تسبب انفجار في خط رئيسي للغاز في ريف دمشق في انقطاع الكهرباء في أنحاء من سوريا، حسبما نقلت وكالة أنباء النظام السوري سانا عن وزيرين في حكومة الأسد الاثنين.

ونقلت سانا عن وزير الكهرباء قوله إن "انفجارًا في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق أدى إلى انقطاع الكهرباء" في البلاد.

وأفاد وزير كهرباء النظام السوري في حكومة تسيير الأعمال محمد زهير خربوطلي عن أن "انفجاراً وقع في خط الغاز العربي بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في سوريا". وأوضح أن الانفجار هو "السادس من نوعه الذي يتعرض له الخط في المنطقة نفسها".

وقال وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة تسيير الأعمال علي غانم، من جهته إن الانفجار "ناجم عن عمل إرهابي"، وفق سانا، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

ويعد هذا الخط الرئيسي المسؤول عن تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، وفق غانم. ويبلغ قطره 36 إنشاً وباستطاعة سبعة ملايين متر مكعب من الغاز يومياً.

ونشرت وكالة سانا صوراً تظهر كتلاً كبيرة من النيران المشتعلة، بينما يعمل رجال إطفاء على إخمادها. وخلف الانفجار حفرة كبيرة وضرراً بأحد الأنابيب.

وأكد عدد من سكان دمشق لوكالة فرانس برس انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء المدينة منذ ساعات الفجر الأولى.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة سانا عن إخماد النيران بشكل كامل. وأعلن خربوطلي أن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وأوضح أنه "تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية، إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية".

بوابة البادية:

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان من جهته عن انفجارات عنيفة تردد صداها في دمشق، وأدت لاندلاع النيران بشكل واسع.

ولم تُعلم هوية الجهة التي عمدت إلى تفجير الخط، وفق المرصد، الذي أشار إلى أن تنظيم داعش كان قد تبنى استهداف الكثير من حقول الغاز في وقت سابق.

وتعد منطقة القلمون الشرقي، حيث يمر خط الغاز، بوابة رئيسية إلى البادية السورية وتتواجد في المنطقة، وفق المرصد، قوات روسية تتمركز في مطار الضمير العسكري، بينما تنتشر قوات إيرانية ومجموعات موالية لها في نقاط عدة في محيط الضمير وعلى أطراف البادية.

وتضم المدينة ثكنات عسكرية لمختلف التشكيلات التابعة لقوات النظام، بينها الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، بحسب المرصد.

واستنزفت سنوات الحرب قطاعي الطاقة والكهرباء، مع خروج أبرز حقول النفط والغاز عن سيطرة دمشق من جهة وتعرض محطات التوليد لاعتداءات أو تضررها خلال المعارك.

وتشهد مناطق سيطرة النظام السوري منذ سنوات أزمة محروقات حادة وساعات تقنين طويلة، بسبب عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل محطات التوليد. وتحول العقوبات لاقتصادية المفروضة على سوريا دون وصول باخرات النفط بانتظام.