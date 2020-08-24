بغداد تدعو السلطات والمتظاهرين في إقليم الشمال لضبط النفس

دعت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق سلطات إقليم شمال العراق والمتظاهرين إلى ضبط النفس والحوار .

جاء ذلك في بيان صادر عن المفوضية (مرتبطة بالبرلمان)، اليوم، عقب أحداث عنف ومواجهات بين محتجين على تردي الأوضاع المعيشية وقوات الأمن، شهدتها محافظة السليمانية التابعة للإقليم، السبت.

وأضاف البيان، أن "المفوضية تنظر بقلق للتظاهرات بالإقليم، وتبدي أسفها على الأحداث المصاحبة لها، خصوصا الصدامات التي خلفت سقوط العديد من الجرحى بصفوف المتظاهرين وقوات الأمن".

ووفق شهود عيان، أسفرت المواجهات في السليمانية، عن إصابة 5 متظاهرين على الأقل، فيما لا يعرف عدد المصابين من قوات الأمن.

كما طالبت المفوضية، حكومة الإقليم "بإيجاد حوار مشترك مع المتظاهرين، والنظر في مطالبهم المشروعة، والمنادية بالقضاء على البطالة وصرف رواتب الموظفين وتحسين المستوى المعاشي".

ودعت قوات الأمن بالإقليم إلى "اتخاد أقصى درجات ضبط النفس، والمتظاهرين إلى الالتزام بضوابط التظاهر السلمي، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".

ويعاني إقليم شمال العراق كما باقي المحافظات العراقية، من أزمة مالية حادة، أثرت بشكل كبير على صرف رواتب الموظفين بصورة منتظمة، بسبب تراجع إيرادات النفط، بعد تدني الأسعار إثر تفشي فيروس كورونا.