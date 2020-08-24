بومبيو: آمل أن نرى دولاً عربية أخرى تطبع مع إسرائيل

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين عن "أمله" بأن تحذو دول عربية أخرى حذو الإمارات في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس التي وصلها صباحا في إطار جولة لخمسة أيام في الشرق الأوسط "آمل أن أرى دولا عربية أخرى تنضم" للخطوة الإماراتية.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا في 13 آب/أغسطس الجاري عن اتفاق تطبيع للعلاقات بينهما تم بوساطة أميركية.

وأوضح بومبيو أنه بحث مع نتنياهو إمكانية توقيع دول عربية اتفاقيات مع إسرائيل إضافة إلى الملف الإيراني.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده "ستواصل الالتزام بالتفوق العسكري الإسرائيلي بالمنطقة".