الحشد الشعبي العراقي يزج بـ250 مقاتلاً إلى خطوط المواجهات مع المعارضة السورية

دخل نحو 250 مقاتلا من الحشد الشعبي من العراق إلى سوريا الأحد، عبر مدينة البوكمال السورية، وتمركزوا في معسكر للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران، شمالي مدينة دير الزور.

فقد أفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، أن الحشد الشعبي العراقي زج مقاتلاً بـ250 مقاتلاً إلى خطوط المواجهات مع المعارضة السورية، في منطقة خفض التصعيد، شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن مقاتلي الحشد الشعبي و200 عنصر من المجموعات الإرهابية التابعة لإيران، انطلقوا من المعسكر المذكور في حافلات، ووصلوا خطوط الجبهة ضد فصائل المعارضة السورية في محافظة إدلب شمالي سوريا.

وتواصل إيران منذ نحو 3 أشهر إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى منطقة خفض التصعيد، فيما يقول ناشطون معارضون إن تلك التعزيزات تأتي في إطار حملة عسكرية مرتقبة على إدلب رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلا إليه الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

وأعلنت تركيا، وروسيا وإيران (الداعمتان للنظام السوري)، في مايو/أيار 2017، توصلها إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب وأحدثها في يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلوا هجماتهم على المنطقة.‎

وأدت الهجمات إلى مقتل أكثر من 1800 مدني، ونزوح ما يزيد عن مليون و942 ألف إلى مناطق هادئة نسبيا أو قريبة من الحدود التركية، منذ يناير2019.

وأعلن أردوغان وبوتين، في 5 مارس/آذار الماضي، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.