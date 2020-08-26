قصف إسرائيلي على جنوب لبنان بعد تعرض جنود لإطلاق رصاص

نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على أهداف لتنظيم "حزب الله" اللبناني، على الحدود بين البلدين، وفق ما أعلن فجر الأربعاء.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لحزب الله".

وأضاف أدرعي، أنه تم "خلال الغارة استهداف مواقع استطلاع لحزب الله في المنطقة الحدودية".

وأوضح أن "الغارة تأتي بعد تعرض قوة من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بنشاط ميداني، لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات".

وأردف: "إطلاق النار وقع بمنطقة منارة على الحدود مع لبنان (..) قوات الجيش قامت بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية بالمنطقة".

وتابع أنه: "تم رفع جميع القيود في المنطقة [التي فرضت ليلا] والعودة إلى حالة الروتين الطبيعية".

وأفاد أدرعي، قائلا: "يعتبر الجيش أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقا من أراضيها".



وحتى الساعة (8.00 ت. غ)، لم يصدر أي تعليق من "حزب الله" حول ما أورده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وفي وقت متأخر من مساء الأربعاء، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تمشيط واسعة على الحدود مع لبنان، إثر حادث إطلاق النار، وفق مراسل الأناضول.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الحادث وقع بمنطقة كيبوتس (مزرعة تعاونية) "مانارا" بمنطقة الجليل الأعلى (شمال)، المتاخمة للحدود اللبنانية.

وتوعدت جماعة "حزب الله" اللبنانية، في يوليو/ تموز الماضي، بالرد على مقتل أحد عناصرها في هجوم جوي قالت إن إسرائيل نفذته على موقع قرب العاصمة السورية دمشق.

فيما يتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، منذ فترة، إثر تسجيل خروقات برية وجوية وبحرية من الجانبين، ودعت الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وتقع مناطق جنوبي لبنان، المحاذية للحدود مع إسرائيل، تحت سيطرة جماعة "حزب الله"، حليفة النظام السوري وإيران.