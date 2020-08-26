مقتل 3 من الشرطة العراقية في هجوم لـداعش بالأنبار

قُتل 3 أفراد من الشرطة العراقية، الأربعاء، في هجوم شنه تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة تفتيش أمنية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال النقيب بشرطة المحافظة، أحمد الدليمي، إن "التنظيم الإرهابي شن صباح الأربعاء، هجوما على سيطرة (نقطة تفتيش) مشتركة للجيش والشرطة في قضاء القائم، قرب الحدود العراقية السورية".

وأضاف أن "الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة وإصابة ضابط برتبة ملازم بالجيش وشرطي بجروح".

وأردف: "التنظيم شن الهجوم قادما من الصحراء واستخدم أسلحة متوسطة وخفيفة وأسلحة قنص".

يذكر أن تنظيم "داعش" يهاجم بين الحين والأخر، قوات الشرطة والجيش المتواجدة غربي الأنبار وغالبا ما توقع تلك الهجمات خسائر مادية وبشرية بصفوف تلك القوات.

وكان العراق قد أعلن عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق.