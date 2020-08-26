وزارة الداخلية الليبية: ملتزمون بحماية التظاهرات السلمية

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، التزامها بحماية التظاهرات السلمية ضد تردي الأوضاع المعيشية واستشراء الفساد.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "ملتزمة بحماية التظاهرات السلمية والأموال والممتلكات العامة".

وأضافت أنها ستتخذ "كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي".

وطالبت اللجان المسؤولة عن التظاهرات بضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة، للحصول على التراخيص اللازمة للتظاهر السلمي وفق قانون التظاهر.

وأردفت: "حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي".

وتابعت: "وزير الداخلية (فتحي باشاغا) أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقا للقانون".

والأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.