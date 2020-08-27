الجيش الليبي ينتظر الأوامر للرد على خرق الهدنة في سرت

أعلن الجيش الليبي، الخميس، أنه بانتظار التعليمات للتعامل مع خرق وقف إطلاق النار الذي جرى الليلة الماضية في سرت.

وقال متحدث الجيش العقيد طيار محمد قنونو، في بيان: "رصدت قواتنا ليل البارحة خرقا متوقعا لإعلان وقف إطلاق النار من مليشيا (الانقلابي خليفة) حفتر الإرهابية في محور سرت".

وأضاف أن "مليشيا حفتر الإرهابية أطلقت 12 صاروخ غراد تجاه مواقع قواتنا غرب سرت".

وأوضح قنونو، أن "قيادة العمليات (في الجيش) بانتظار تعليمات القائد الأعلى (رئيس الحكومة فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين".

وفي وقت سابق الخميس، حذرت الحكومة الليبية، مليشيا حفتر، من استمرار الاعتداءات والجرائم في مدينتي سرت (شمال) وتراغن (جنوب غرب).

وقالت الحكومة في بيان، إنها "لن تقف مكتوفة الأيدي، ولن تفرط في واجباتها تجاه حماية الشعب الليبي والسعي للانتقال به سلميًا إلى مرحلة أكثر استقرارًا".

ومنذ الجمعة، يسود في ليبيا وقف لإطلاق النار، بحسب بيانين متزامنين للمجلس الرئاسي للحكومة الليبية، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم لحفتر، الذي ينازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، كما لقيا ترحيبا دوليا وعربيا واسعا، في حين هاجم أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، مبادرة وقف إطلاق النار.

ونقل البيان عن قنونو قوله: "لم ولن ولا نثق أبدا فيما يعلنه مجرم الحرب (حفتر) من هدنة، لأنه اعتاد الغدر والخيانة".

وأضاف أن "ما يعلنه المعتدي من انقلاب على الاتفاق السياسي، والمؤسسات الشرعية، يؤكد أنه ليس لدينا شريك للسلام، بل أمامنا عصابات من المجرمين المتعطشين للدماء.

وأردف قنونو: "نؤكد موقفنا الثابت، بأننا مستمرون في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".

وتابع: "نبشر كل الليبيين الشرفاء، أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم عن أبنائها، وعودة مهجريها، وسنبسط سلطان الدولة الليبية على كامل ترابها وبحرها وسمائها".

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب الحرب على الحكومة التي تشنها مليشيا الانقلابي حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.