بومبيو يصل إلى عمان في زيارة مفاجئة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، وصوله إلى سلطنة عمان، في زيارة غير معلنة مسبقا ضمن جولته بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال في تغريدة على تويتر: "وصلت إلى سلطنة عمان وسألتقي السلطان هيثم بن طارق".

وأضاف: "أتطلع إلى مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز السلام والازدهار الإقليميين".

ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن زيارة بومبيو إلى سلطنة عمان، إلا ان تقارير إعلامية تحدثت عن إمكانية زيارته دولتين أظهرتا "علامات على تحسن العلاقات مع إسرائيل" خلال جولته الحالية للشرق الأوسط.

وزار بومبيو خلال جولته إسرائيل والسودان،والإمارات والبحرين.

وتأتي جولة بومبيو في أعقاب توصل الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب، لاتفاق يقضي بتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات و"طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.