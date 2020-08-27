وزير الخارجية الكندي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات جدية ووقف الفساد

قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الخميس، إن "على لبنان إجراء إصلاحات جدية ووقف الفساد".

وأضاف شامبين، في تصريحات صحفية عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، بالعاصمة بيروت، أن "كندا تريد أن تكون جزءاً من إعادة الإعمار بعد انفجار مرفأ بيروت".

وأردف: "على لبنان إجراء إصلاحات جدية والفساد فيه يجب أن يتوقف".

وتابع: "المساعدات يجب أن تترافق مع إصلاحات جدية، وعلى الشباب اللبناني أن يقرر أي لبنان يريد، والتحقيقات في انفجار المرفأ ستكون معمقة وشفافة".

وفي وقت سابق الخميس، أعلن شامبين، خلال لقائه مع نظيره اللبناني شربل وهبة، أن بلاده قدمت مساعدة قدرها 30 مليون دولار، إلى لبنان.

ووصل وزير الخارجية الكندي ليل الأربعاء -الخميس إلى لبنان، في إطار زيارة تضامنية مع الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت.

وخلف انفجار المرفأ، في 4 أغسطس/ آب الجاري، 178 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، وخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وبعد ستة أيام، دفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي، محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

وزاد هذا الانفجار الوضع سوءا في بلد يعاني، منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح أطراف إقليمية ودولية.