بي بي سي تكشف أدلة عن تورط الإمارات بقتل 26 تلميذا عسكريا في ليبيا

كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أدلة جديدة تشير إلى أن طائرة إماراتية مسيرة قتلت 26 تلميذا عسكريا في العاصمة الليبية، طرابلس، في شهر يناير/كانون ثاني الماضي.

ووقعت الضربة الجوية في 4 يناير الماضي، واستهدفت نحو 50 طالبا غير مسلح كانوا يجرون تدريبات روتينية في الأكاديمية العسكرية بطرابلس.

وقالت بي بي سي إن الضربة وقعت حينما كانت ميليشيات الانقلابي خليفة حفتر تحاصر طرابلس، لكنها نفت مسؤوليتها عن الهجوم وقتها.

ووجد التحقيق الذي أجراه قسم بي بي سي أفريقيا ووثائقيات بي بي سي عربي، أدلة على استهداف الطلاب العسكريين بصاروخ جو-أرض صيني الصنع يعرف باسم "بلو أرو7" (السهم الأزرق)، أطلقته طائرة مسيرة تسمى "وينغ لوونغ2".



كما وجد التحقيق أدلة على أنه وقت الضربة كانت طائرات وينغ لوونغ 2 تعمل فقط من قاعدة جوية ليبية واحدة – هي قاعدة الخادم- وأن الإمارات هي من يزود القاعدة بالطائرات المسيرة وتشغلها.

ووصلت بي بي سي أيضًا إلى سجل أسلحة يبين أن الإمارات اشترت 15 طائرة مسيرة من طراز وينغ لوونغ 2 و350 صاروخًا من نوع "بلو أرو7" عام 2017.

وبالنظر إلى صور الشظايا التي خلفتها الضربة على ساحة الأكاديمية خلصت بي بي سي إلى أنها تطابق مكونات صارخ "بلو أرو 7".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن تحليلاتنا وجدت أن طائرة واحدة فقط، تعمل فوق طرابلس في يناير 2020 ، كانت قادرة على إطلاق ذلك الصاروخ؛ هي الطائرة المسيرة "وينغ لوونغ2".

وفي 2019، وجدت الأمم المتحدة أن الإمارات انتهكت حظر الأسلحة الذي تفرضه على ليبيا، الذي كان ساري المفعول منذ 2011، بإرسالها طائرات مسيرة من طراز وينغ لوونغ وصواريخ بلو أرو 7 إلى البلاد.