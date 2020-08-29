رئيس الإمارات يصدر مرسوماً يلغي قانون مقاطعة إسرائيل

أصدر رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان السبت مرسوماً يلغي قانونا صدر عام 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب إعلان معاهدة السلام مع إسرائيل.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام ) اليوم أن المرسوم بالقانون الجديد يأتي ضمن جهود توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز "النمو الاقتصادي"، وتعزيز "الابتكار التكنولوجي".

وأشارت إلى أنه يمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.

ووفق الوكالة، سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.