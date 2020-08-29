مسؤول عراقي: "بي كا كا" الإرهابية زجت بالإيزيديين في سجون سرية

قال مسؤول عراقي، السبت، إن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، اختطفت أبناء الأقلية الإيزيدية وزجت بهم في سجون سرية.

وطالب قائممقام قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال)، محما خليل، في بيان، السلطات العراقية بإجلاء مسلحي التنظيم الإرهابي من المنطقة لإرساء الاستقرار بها.

وأضاف خليل، أن وجود "بي كا كا" في سنجار "يقف حائلا أمام ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين مكونات المجتمع السنجاري، فضلا عن كونه يقف حائلا أمام عودة النازحين وإعمار مدنهم".

وتابع: "وجود بي كا كا مرفوض تماما من قبل سكان سنجار، وخاصة أبناء الطائفة الإيزيدية الذين يشكلون 90 % من سكان المنطقة".

واستدرك: "الإيزيديون تعرضوا لإبادة جماعية على يد تنظيم داعش الإرهابي، إبان اجتياح سنجار عام 2014، والآن يتخوفون من وجود قوة اجنبية متمثلة بمنظمة بي كا كا".

واستطرد: "المنظمة مارست بحق الإيزيديين سياسة الكبت والاختطاف وزجتهم في سجون سرية".

كما لفت خليل، إلى أن الإيزيديين عبروا عن تخوفهم من "بي كا كا" في مناسبات عديدة، منها التظاهرات الكثيرة التي خرجوا بها، للتعبير عن رفضهم لعناصر التنظيم بالمنطقة.

وأفاد قائلا: "إجلاء بي كا كا من المنطقة سيبعث برسائل إيجابية للمجتمع الدولي والمنظمات الممثلة له، وسيعزز قناعتهم وسعيهم إلى مد يد العون إلى أبناء سنجار، ومحاولة إعادة الحياة الطبيعية إليهم".

وكان تنظيم "بي كا كا" الإرهابي قد أوجد لنفسه موطأ قدم في محافظة نينوى وخاصة قضاء سنجار غربي المحافظة عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ هناك ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".