الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى إدخال الوقود إلى غزة "فورا"

طالبت الأمم المتحدة، إسرائيل بالسماح فورا بإدخال الوقود إلى قطاع غزة "لمنع انهيار الخدمات الأساسية وضمان تلبية الحاجات الضرورية للفلسطينيين".

جاء ذلك في بيان وزعه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على الصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وبحسب البيان، دعا المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة "جيمي ماكغولدريك"، إسرائيل إلى ضرورة السماح فوراً باستئناف إدخال الوقود إلى غزة، "تماشياً مع التزاماتها كقوة محتلة، ولضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ولمنع انهيار الخدمات الأساسية بالقطاع ".

كما دعا المسؤل الأممي "سلطات حماس إلى وقف ومنع إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ وغيرها من الأعمال التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار الوضع".

وقال "ماكغولدريك": حدت إسرائيل من نقل بعض البضائع إلى غزة المحاصرة، وقلصت منطقة الصيد المسموح بها ومنعت تسليم الوقود، بما في ذلك تسهيلات الأمم المتحدة، لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

وأوضح أنه "نتيجة لذلك، أوقفت محطة توليد الكهرباء في غزة عملياتها في 18 أغسطس (آب)، مما أدى إلى خفض حاد في توفير الكهرباء لما يقرب من مليوني فلسطيني، إلى أربع ساعات في اليوم كحد أقصى".

وحذر البيان كذلك من مغبة استمرار التدهور الكبير في الوضع الصحي ، حيث تم تأكيد أول حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج مرافق الحجر الصحي في 24 أغسطس/آب الجاري".

وأكد منسق الشؤون الإنسانية أن "الوضع يعوق تقديم الخدمات في منشآت الحجر الصحي وقدرة النظام الصحي على مواكبة حالات الإصابة المتزايدة".

وبفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة منذ نحو 14 عاما، يعاني القطاع الذي يعيش فيه أكثر من مليوني نسمة أوضاعا اقتصادية وصحية واجتماعية متردية جدا.