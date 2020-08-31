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دول عربية ترحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 31.08.2020 18:21
آخر تحديث في 01.09.2020 02:30
دول عربية ترحب باتفاق السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة

رحبت مصر وقطر، والسعودية، الاثنين، بالتوقيع على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، في جوبا عاصمة جنوب السودان، وسط دعوات لانضمام بقية الفصائل المسلحة إلى الاتفاق.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها ترحب بتوقيع الاتفاق، معربة عن استعدادها لمواصلة دعمها جهود تحقيق الاستقرار في السودان.

ورحبت الخارجية القطرية في بيان، بتوقيع اتفاق السلام السوداني، معربة عن أملها في انضمام بقية الفصائل إلى عملية السلام.

ودعت الخارجية السعودية في بيان رحبت فيه بالاتفاق "بقية أطراف النزاع للانخراط في عملية السلام، وعدم تفويت هذه الفرصة التاريخية".

وفي وقت سابق الاثنين، نقل التلفزيون الرسمي بالسودان، بثا مباشرا لمراسم توقيع حكومة الخرطوم وقادة الجبهة الثورية (حركات مسلحة) على اتفاق السلام، والذي تضمن 8 بروتوكولات، أبرزها تقاسم السلطة، والثروة، والعدالة الانتقالية.

ودعت الخرطوم، اليوم حركتي "تحرير السودان" و"الحركة الشعبية-شمال" المسلحتين إلى الانضمام لاتفاق السلام في البلاد.

وتركزت وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: إقليم دارفور (غرب)، وولايتا جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وشرقي السودان، وشمالي السودان، ووسط السودان.

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