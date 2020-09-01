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تواصل عودة السوريين من تركيا إلى المناطق الآمنة في بلادهم

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 01.09.2020 18:06
آخر تحديث في 02.09.2020 01:32
تواصل عودة السوريين من تركيا إلى المناطق الآمنة في بلادهم

تتواصل عودة السوريين الذين لجؤوا إلى تركيا هرباً من الحرب الدائرة في بلادهم، إلى المناطق الآمنة في إدلب (شمال غرب) وعفرين شمالي سوريا.

وأفادت مصادر صحفية محلية بتوافد العائلات السورية من مختلف المدن التركية، إلى معبر "جيلوة غوزو" بولاية هاطاي جنوبي تركيا، من أجل العودة إلى المناطق الآمنة التي تم تطهيرها من العناصر الإرهابية بفضل العمليات العسكرية التي نفذتها أنقرة طوال السنوات الماضية.

وعقب استكمال إجراءاتهم الرسمية في معبر "جيلوة غوزو"، تواصل الأسر السورية طريقها إلى المناطق الآمنة في الجانب السوري.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، عبر أكثر من 6 آلاف و600 أسرة سورية من تركيا إلى المناطق الآمنة في بلادهم.

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