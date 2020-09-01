فرنسا.. دعوات لإدراج "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا

ناشدت شخصيات فرنسية بارزة، الرئيس إيمانويل ماكرون والاتحاد الأوروبي بإدراج "حزب الله" اللبناني على لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا.

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة لوفيغارو الفرنسية الاثنين، دعت 27 شخصية فرنسية -تضم نوابا وسياسيين وبيروقراطيين ومحامين وصحفيين- ماكرون والاتحاد الأوروبي لتصنيف "حزب الله" كمنظمة إرهابية.

ومن بين تلك الشخصيات نائبة رئيس الجمعية الوطنية "آني جينيفارد" ورئيس الوزراء السابق "مانويل فالس" ووزير الخارجية السابق "برنيس دوبوا" والمدير السابق لمنظمة أطباء بلا حدود "ميشيل بروجير".

وأكدت الشخصيات في رسالتها أن لبنان لن يتمتع بالسيادة دون إدراج "حزب الله" على لوائح الإرهاب.

وأشارت أن الحزب يستخدم قوته الضارة في لبنان بشكل متزايد وغير محدود، وأنه أحد المسؤولين عن انهيار النظام الاقتصادي في هذا البلد.

كما أعربت عن قلقها من القدرات العسكرية لـ"حزب الله" في لبنان، مشيرة إلى ضرورة نزع سلاح الحزب.