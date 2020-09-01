مفتي القدس يشيد بدور تركيا في دعم القضية الفلسطينية



أشاد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، بدور تركيا الداعم للقضية الفلسطينية.



وأكد "حسين"، خلال لقائه رئيس السلك الدبلوماسي التركي المؤقت لدى فلسطين، السفير أحمد رضا ديميرير، على "عمق الروابط التاريخية بين الفلسطينيين والأتراك".

وحثّ "حسين" العرب والمسلمين على القيام بمسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، وحماية مقدساته.



وأطلع المفتي، السفير التركي على صورة الأوضاع الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي.



بدوره، شدد ديميرير، على عمق العلاقات المتينة التي تجمع بين الشعبين التركي والفلسطيني.