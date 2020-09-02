إسماعيل هنية في زيارة عمل مكثفة للبنان

كشف مصدر مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تفاصيل الزيارة التي يجريها زعيم الحركة، إسماعيل هنية، للجمهورية اللبنانية.



وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة الأناضول، الأربعاء، إن على جدول أعمال زيارة هنية، الذي وصل بيروت الثلاثاء، عقْد لقاءات عالية المستوى مع المسؤولين والزعماء اللبنانيين، والفلسطينيين المتواجدين في لبنان.



وذكر أن زعيم "حماس"، سيحضر غدا الخميس، اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المقرر عقده في رام الله وبيروت، بشكل متزامن، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث سُبل مواجهة خطة "الضم" الإسرائيلية لأراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، وسبل تحقيق الوحدة الداخلية، واتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي.



وأضاف المصدر أن هنية سيعقد خلال تواجده في لبنان، لقاءات منفصلة مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى أديب، ورئيس تيار المستقبل سعد الدين الحريري.



كما سيجتمع هنية مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، وزعيم منظمة حزب الله حسن نصر الله، بحسب المصدر.

وعلى جدول أعمال رئيس حماس، أيضا، لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وزيارة الأمين العام للجماعة الإسلامية عزام الأيوبي.

وأضاف المصدر أن هنية سيعقد اجتماعات مع قادة الفصائل الفلسطينية في لبنان، وسيزور المخيمات.