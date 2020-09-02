إصابة فلسطيني وجنديين إسرائيليَين في حادث تصادم قرب حاجز إسرائيلي

تعرض سائق فلسطيني وجنديان إسرائيليان للإصابة، الأربعاء، قرب حاجز إسرائيلي، في شمال الضفة الغربية المحتلة، في حادث قالت الشرطة الإسرائيلية إنها تشتبه بكونه "عملية دهس".



وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فلسطيني يستقل مركبة، على حاجز زعترة (تفوح)، جنوبي نابلس.



وأضاف الشهود، إن الفلسطيني أُصيب برصاص القوة الإسرائيلية وشوهد ملقى على الأرض، دون أن تتضح تفاصيل إضافية.



من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إنها تشتبه بكون الحادث "عملية دهس"، مشيرة إلى إصابة فلسطيني بجراح متوسطة، وجنديان إسرائيليان بجروح طفيفة.



وجاء في البيان "شبهات لعملية دهس على مفترق تفوح (زعترة)؛ وصل المشتبه الى المفترق مستقلا مركبة، وقام بدهس أفراد الشرطة العاملين في المكان".



وأضافت "رد أفراد الشرطة بتحييد المشتبه وإصابته بجروح متوسطة، وأسفر الحادث عن إصابة أفراد الشرطة بجروح طفيفة".



من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان مقتضب إنها أُبلغت عن إصابة فلسطيني، برصاص القوات الإسرائيلية، في الحاجز المذكور، لكنها مُنعت من تقديم خدمات الإسعاف له.