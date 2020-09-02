السعودية ترجئ مؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" للعام القادم بسبب كورونا

أرجأت المملكة السعودية المؤتمر الرابع لمبادرة مستقبل الاستثمار السعودي إلى يناير/كانون الثاني 2021، بدلا من أكتوبر/تشرين الأول القادم، وذلك بسبب مشكلات حركة السفر العالمية المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وفق ما أعلن المنظمون الثلاثاء.

وقال المنظمون "بعد دراسة وتقييم دقيقين للتوقعات المتعلقة بالسفر وشركات الطيران العالمية، فضلا عن الإجراءات التي يفرضها عدد كبير من الدول (...) قررنا تأجيل النسخة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار".

وبذلك سينعقد المؤتمر، الذي يتوقع أن يستقطب الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية وكبار المسؤولين الحكوميين، في الفترة من 26 إلى 28 يناير/كانون الثاني 2021 في الرياض.

ومؤتمر "مبادرة استثمار المستقبل" الذي يوصف بأنه دافوس في الصحراء أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 لجذب المستثمرين الأجانب والترويج لرؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد بشكل كبير على النفط.

لكن في السنة اللاحقة دفعت جريمة قتل الكاتب جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في إسطنبول عددا من القادة ورجال الأعمال للانسحاب من المؤتمر في اللحظة الأخيرة.

وسجلت السعودية، التي يقطنها نحو 30 مليون نسمة، 316 ألفا و670 حالة إصابة بفيروس كورونا وثلاثة آلاف و929 وفاة منذ الثاني من مارس آذار عندما أُعلن عن أول حالة إصابة فيها بكوفيد-19.

وفرضت المملكة بعضا من أكثر الإجراءات صرامة في منطقة الخليج للحد من انتشار كوفيد-19، شملت تعليق الرحلات الجوية الدولية وتقليص عدد الحجاج إلى أقل من ألف من المقيمين في المملكة بالفعل.

وما زالت السعودية تعتزم استضافة قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني.