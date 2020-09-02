السعودية توافق على مرور الرحلات بين إسرائيل والإمارات من أجوائها

أعلنت السعودية، الأربعاء، الموافقة على طلب الإمارات السماح بعبور أجواء المملكة، للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول، لتشمل بذلك الرحلات بين إسرائيل والإمارات.

وحسب بيان لهيئة الطيران المدني السعودية، فإن الهيئة أصدرت موافقتها على الطلب الوارد من نظيرتها بدولة الإمارات، والمتضمن الرغبة في السماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.

والاثنين الماضي، هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات كأول خطوة في اتجاه تطبيع العلاقات بين الجانبين بعد إعلان اتفاق بهذا الخصوص في 13 أغسطس/آب المنصرم.

وعبرت الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية؛ ما خفض ساعات الطيران بين تل أبيب وأبوظبي إلى أقل من 3 ساعات ونصف الساعة مقارنة بـ7 ساعات سابقا.

وبينما لم يتضمن القرار السعودي منعا لأي دول، فإنه من المرتقب أن تسير إسرائيل رحلاتها إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية، كما حصل في رحلة الاثنين الماضي.

من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عقب قرار هيئة الطيران في بلاده مباشرة، إن "مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول".