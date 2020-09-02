ليبيا.. الأمم المتحدة تعتبر قصف مليشيا حفتر "خرقا فاضحا" للهدنة

قالت ستيفاني ويليامز، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، إن قصف مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، "خرق فاضح" لوقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا عبر دائرة تلفزيونية حول تطورات الأزمة في ليبيا.

وأوضحت ويليامز أن مليشيا حفتر، قامت بإطلاق صواريخ باتجاه مناطق تتمركز فيها قوات الجيش الليبي قرب سرت (شمال شرق) في 26 أغسطس/ آب الفائت، والليلة الماضية.

واعتبرت أن "إطلاق هذه الصواريخ يعد خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودعت مجلس الأمن إلى القيام بدوره لمنع انزلاق ليبيا نحو "مزيد من الانقسام".

وفي 21 أغسطس الماضي، اتفق المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، ومجلس نواب طبرق (شرق) الداعم للانقلابي حفتر، في بيانين متزامنين، على الوقف الفوري لإطلاق النار.

والتقى البيانان في نقاط مشتركة، أبرزها وقف إطلاق النار، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وسط ترحيب دولي وعربي، ورفض وخرق من حفتر.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، على الشرعية والسلطة.