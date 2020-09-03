الحكومة الليبية تلغي توقيف وزير الداخلية

ألغت الحكومة الليبية، الخميس، قرار الوقف عن العمل الاحتياطي لوزير الداخلية فتحي باشاغا، الذي اتخذته قبل أسبوع.

جاء ذلك في قرار صدر عن المجلس الرئاسي التابع للحكومة الليبية.

وحسب القرار، الذي جاء نصه مقتضبا، تم "رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية" على أن "يباشر مهامه من تاريخه (اليوم)".

ولم يذكر البيان أية تفاصيل أخرى.

وفي 28 أغسطس/آب المنصرم، أوقفت الحكومة باشاغا "احتياطيا" عن العمل للتحقيق معه إداريا.

وأوضحت في بيان سابق أن التحقيق يتعلق بـ"توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها".

وشمل أيضا "أية تجاوزات ارتكبت بحق المتظاهرين خلال الأحداث التي شهدتها مدينة طرابلس وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي".

وخلال الأسبوع الماضي، شهدت العاصمة طرابلس وعدة مدن ليبية، تظاهرات مناهضة للفساد ومطالبة بتوفير الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها.

وتحاول الحكومة الليبية جاهدة إحلال الأمن وتحسين الخدمات العامة، التي تضررت كثيرا بسبب عدوان مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية.