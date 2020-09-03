عباس: لا أحد مفوض للحديث باسمنا والعرب لم يفوا بالتزاماتهم

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، إن "الضغوط زادت علينا منذ بداية العام الجاري، وحتى الدول العربية لم تف بالتزاماتها المالية معنا".



جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، يعقد حاليا بمدينتي رام الله والعاصمة اللبنانية بيروت بشكل متزامن، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.



وأضاف عباس: "من الآن وصاعدا لا أحد مفوضا بالحديث باسمنا ونحن فقط الذين نتكلم عن قضيتنا".



وتابع: "مستعدون لعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة تنطلق بناء عليه مفاوضات جادة (مع إسرائيل)‎ وفق مبادرة السلام العربية".



وشدد الرئيس الفلسطيني على رفض بلاده لأن تكون الولايات المتحدة وسيطا وحيدا في المفاوضات مع إسرائيل.



كما جدد رفضه لأن يجلس إلى طاولة مفاوضات تطرح عليها "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.