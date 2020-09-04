الجيش الوطني السوري يحيد 4 إرهابيين بعدما اشتبك معهم برأس العين

حيّد الجيش الوطني السوري، الخميس، 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك-بي كا كا" أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة "رأس العين" الواقعة ضمن منطقة عملية "نبع السلام".

وأفاد مراسل الأناضول، أن إرهابيين من "ي ب ك-بي كا كا" حاولوا التسلل إلى خطوط الجبهة حيث يتواجد جنود الجيش الوطني السوري، قرب قرية "عنيق الهوى" جنوب مركز مدينة رأس العين (شمال).

وأوضح أن اشتباكا اندلع بين الإرهابيين وجنود الجيش الوطني، أسفر عن تحييد 4 أشخاص من التنظيم الإرهابي.

وإثر الاشتباك، استولى الجيش الوطني على بندقية من نوع "كلاشينكوف" وسلاحا مضادا للدبابات وذخائر مختلفة.

ويحاول عناصر التنظيم الإرهابي بين الفينة والأخرى، التسلل إلى منطقتي رأس العين وتل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى المنطقة.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.