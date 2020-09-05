الخارجية الفلسطينية تعتبر فتح صربيا وكوسوفا سفارات بالقدس عدوانا سافرا

اعتبرت الخارجية الفلسطينية، السبت، أن موافقة حكومتي صربيا وكوسوفا على فتح سفارات وقنصليات أو ممثليات للبلدين في القدس المحتلة، "بمثابة عدوان سافر وغير مبرر على الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية.

والجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن صربيا التزمت بنقل سفارتها إلى القدس، فيما اتفقت كوسوفا وإسرائيل على التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية.

فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة أيضا، أن دولتي صربيا وكوسوفا، تعتزمان نقل سفارتي بلديهما إلى مدينة القدس.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن هذا الإعلان "دليل جديد على أن إدارة ترامب تستخدم ثقلها ونفوذها في ابتزاز عديد الدول للرضوخ لإملاءاتها وسياستها الخارجية المنحازة بشكل مطلق للاحتلال وسياساته".

وأضافت أن "السياسة الخارجية والدبلوماسية الفلسطينية لا تواجه دولة الاحتلال ودبلوماسيتها في الخارج فقط، وإنما نفوذ ووزن دبلوماسية إدارة ترامب، التي تتبنى مواقف وسياسة اليمين الإسرائيلي الحاكم، ومشاريعه الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين المحتلة".

وكشفت عن طلبها فور صدور الإعلان الأمريكي، "توضيحا رسميا من قبل الحكومة الصربية بخصوص هذا الإعلان، والمطالبة بالتراجع عن هذا الموقف المعادي لشعبنا".

وأضافت الخارجية أنها "ستدرس خياراتها أمام هذا الخرق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيه رفع قضايا على تلك الدول التي خرقت تلك القرارات"