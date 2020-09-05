صائب عريقات: ترامب يضحي بقضية فلسطين لأجل طموحاته الانتخابية

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن فلسطين أصبحت ضحية الطموحات الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، تعقيبا على إعلان ترامب، الجمعة، تطبيع العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل، وتعهد صربيا نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

وقال عريقات: "تظهر إدارة ترامب مرة أخرى، التزامها الكامل بانتهاك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإنكار حقوق الفلسطينيين، من خلال تشجيع الدول على الاعتراف بشكل غير قانوني بالقدس المضمومة عاصمة لإسرائيل".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، أعلن ترامب اعتراف واشنطن رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها.

وأوضح عريقات: "أصبحت فلسطين ضحية للطموحات الانتخابية للرئيس ترامب، الذي سيتخذ فريقه أي إجراء، مهما كان مدمرا للسلام والنظام العالمي، لتحقيق إعادة انتخابه".

وتابع: "هذا، تماما مثل الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية، لا يتعلق بالسلام في الشرق الأوسط".

وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، اتفقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات بينهما، في خطوة اعتبرتها القيادة الفلسطينية طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وقيادته.

وطالب عريقات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي "باتخاذ إجراءات ملموسة، ضد أولئك الذين يشجعون الجرائم والانتهاكات ضد أرض وشعب فلسطين، بما في ذلك الاعتراف بضم إسرائيل، القوة المحتلة، غير القانوني، لمدينة القدس".

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات المجتمع الدولي، فيما تحذر دول عربية وإسلامية وغربية ومنظمات دولية، من أن نقل السفارات إلى القدس سيطلق غضبا شعبيا واسعا بالمنطقة، ويقوض عملية السلام المتوقفة منذ عام 2014.