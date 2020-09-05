هنية: فلسطين تتعرض "لثالوث ماكر" بتبنّ أمريكي

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، السبت، إن فلسطين تتعرض "لثالوث ماكر" بتبني أمريكي وتواطؤ من إسرائيل.

وخلال لقاء مع علماء دين بالعاصمة اللبنانية بيروت، أضاف هنية: "فلسطين اليوم تتعرض لثالوث ماكر في سياق المشاريع التي تتبناها الإدارة الأمريكية في تواطؤ مع العدو الصهيوني لتصفية القضية".

ولفت هنية إلى أن الأول يتمثل بـ"صفقة القرن والتي تهدف إلى ضرب ركائز قضية الأمة القدس، والأرض واللاجئين، والهوية".

وتابع أن "العنوان الثاني، خطوة ضم أراضي فلسطينية للكيان الصهيوني".

و"صفقة القرن" خطة سياسية مجحفة للفلسطينيين، أعلنتها الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني الماضي، فيما "خطة الضم" مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة.

واستكمل هنية أن "الضلع الثالث هو التطبيع العربي والذي يعني السماح للكيان الصهيوني بالتمدد بالمنطقة واختراقها على طريق إخضاعها للقانون الأمريكي الصهيوني ".

وأشار إلى أن "التطبيع مع العدو الصهيوني اعتداء صارخ على حقوقنا وثوابتنا الوطنية".

وأردف هنية: "قلب الاستهداف فلسطين ومن ثم محاولة بناء بيئة طاردة أو معادية للشعب الفلسطيني والمقاومة والقضية".

وبشأن مدينة القدس، قال هنية: "القدس كلها في دائرة الخطر ويجب العمل على حمايتها من المخططات الصهيونية".

وأضاف: "القدس عصية على الانكسار رغم المؤامرات المحيطة بها".

ويزور هنية لبنان على رأس وفد من "حماس"، لحضور اجتماع أمناء الفصائل الذي عقد الخميس في مدينتي رام الله وبيروت بالتزامن، بمشاركة الرئيس محمود عباس، لمناقشة تحديات القضية الفلسطينية.