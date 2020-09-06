وزارة الدفاع التركية: مناورات "عاصفة المتوسط" تتواصل بنجاح

أكدت وزارة الدفاع التركية، الأحد، أن مناورات "عاصفة المتوسط 2020" مع جمهورية شمال قبرص التركية، مستمرة بنجاح.

وأضافت الوزارة في بيان، أن المناورات المذكورة، يجري تنظيمها سنوياً بين قوات البلدين.

وفي وقت سابق الأحد، انطلقت في جمهورية شمال قبرص مناورات "عاصفة المتوسط 2020" بمشاركة قوات تركية وشمال قبرصية.

وتهدف المناورات إلى تطوير التدريب المتبادل والتعاون والعمل معا، بين قوات البلدين.

وتشارك في المناورات التي تستمر حتى 10 سبتمبر/أيلول الجاري، قوات جوية وبرية وبحرية تركية.

وتشمل المناورات إجراء تدريبات بشكل مشترك وفعلي على هجمات جوية وعمليات بحث وإنقاذ قتالية، وغيرها.

ويأتي إجراء المناورات في وقت تشهد فيه منطقة شرقي البحر المتوسط، توترا إثر مواصلة اليونان اتخاذ خطوات أحادية مع الجانب الرومي من جزيرة قبرص وبعض بلدان المنطقة بخصوص مناطق الصلاحية البحرية.

كما تتجاهل أثينا التعامل بإيجابية مع عرض أنقرة للتفاوض حول المسائل المتعلقة بشرق المتوسط، وبحر إيجة، وإيجاد حلول عادلة للمشاكل.

فيما يجدد الجانب التركي موقفه الحازم حيال اتخاذ التدابير اللازمة ضد الخطوات أحادية الجانب.