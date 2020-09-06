السعودية.. الإعدام لـ3 والسجن لـ6 في "خلية الحرازات"

أصدرت محكمة سعودية، الأحد، حكما ابتدائيا بإعدام 3 أشخاص وسجن 6 آخرين لمدد متفاوتة، في قضية "خلية الحرازات" بمدينة جدة شرقي المملكة.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية (رسمية) أن المحكمة الجزائية في العاصمة الرياض أدانت المتهمين التسعة في "خلية جدة بتمويل الإرهاب والتكفير وحيازة المتفجرات".

وقالت المحكمة، في منطوق الحكم، إن المتهمين "أيدوا (تنظيم) داعش (الإرهابي) وخططوا لاغتيال رجال أمن وتفجير مقار أمنية في جدة".

وبجانب الحكم بإعدام 3 متهمين، أفادت "الإخبارية" بالحكم على 6 آخرين بالسجن بين خمسة أعوام و25 عاما.

وفي أبريل/ نيسان 2017، أعلنت الداخلية السعودية، اعتقال 46 شخصا، هم 32 سعوديا و14 من جنسيات باكستانية، يمنية، أفغانية، مصرية، أردنية سودانية؛ للاشتباه بانتمائهم إلى "خلية الحرازات"، أحد أحياء شرق جدة.

وأضافت أن هذه الخلية نفذت هجومين في يوليو/ تموز 2016، أحدهما انتحاري استهدف المسجد النبوي في المدينة المنورة، وأسقط 4 قتلى من رجال الأمن، والثاني بحزام ناسف في موقف سيارات بجدة، وأصاب اثنين من رجال الأمن.