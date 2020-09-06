ترامب يحث الملك سلمان على إنهاء الخلافات الخليجية

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى التفاوض مع دول الخليج لحل الخلافات القائمة بين الأشقاء.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما مساء الأحد، بحسب بيان صادر عن مساعد المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر، في يونيو/ حزيران 2017، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.

على صعيد آخر، رحب ترامب بفتح المجال الجوي السعودي أمام الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات، بحسب البيان.

وتشدد الرياض على أنها لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا في حال توقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة، علما أن الفلسطينيين اعتبروا الاتفاق الإماراتي الاسرائيلي "خيانة" لقضيتهم.

وكانت السعودية أكّدت الأربعاء الماضي أنّها واقفت على السماح لكافة الرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها بعبور أجوائها، وذلك بعد أول رحلة تجارية إسرائيلية لأبوظبي عبرت في سماء المملكة مطلع الأسبوع.

لكن الرياض سارعت إلى التأكيد على أن فتح الاجواء أمام الطائرات الاسرائيلية "لن يغير مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني" على حد قولها.

وكانت أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات انطلقت الأسبوع الماضي من تل أبيب إلى أبو ظبي.

ووصف ترامب تلك الرحلة التجارية التي جرت بين تل أبيب وأبو ظبي بـ "التاريخية".

وذكر البيان أن ترامب شدد خلال الاتصال الهاتفي، على استمرارية الشراكة القوية القائمة بين واشنطن والرياض.