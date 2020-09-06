وفد حكومي إماراتي يزور إسرائيل 22 سبتمبر الجاري

يصل وفد حكومي إماراتي، إلى إسرائيل، يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري، بحسب مسؤول إسرائيلي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه قوله "سيصل وفد رسمي من الإمارات العربية المتحدة، إلى إسرائيل يوم 22 من الشهر الجاري".

وأضاف "يأتي الوفد الإماراتي لاجراء محادثات فنية، حول الاتفاقيات الثنائية في مجالات الاقتصاد والسياحة والتأشيرات والرحلات المباشرة والعلاقات الدبلوماسية".

وكان وفد إسرائيلي قد وصل إلى أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة، نهاية شهر أغسطس/آب الماضي، وعقد على مدى يومين محادثات مع مسؤولين إماراتيين.

وستكون هذه هي المرة الأولى، التي يصل فيها وفد إماراتي إلى إسرائيل، في زيارة رسمية.

وكانت القناة الإسرائيلية "12" قد أعلنت في وقت سابق أن الإمارات وإسرائيل، ستوقعان يوم 22 الجاري، معاهدة سلام بينهما في البيت الأبيض، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولكنّ اعلان وصول الوفد الإماراتي إلى إسرائيل، قد يعني أن الاتفاق لن يوقع فعلا بذلك التاريخ.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.