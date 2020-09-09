الخارجية الأمريكية تدعي إحراز تقدم "حقيقي" في محادثات ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تحقيق "تقدم حقيقي" في محادثات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان.

جاء ذلك في بيان موجز لديفيد شنكر، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، نشره الموقع الإلكتروني للوزارة.

وقال شنكر إننا نقترب من التوصل إلى اتفاق بشأن إطار للحدود البرية والبحرية بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف أن تل أبيب وبيروت أنجزتا بالفعل بعض التقدم الحقيقي بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما.

وفي معرض رده على سؤال بشأن تصريح سابق له قال فيه إن إطار ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قد اكتمل، قال مسؤول الخارجية: "بكل تأكيد لم أقل أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن إطار الحدود البحرية والبرية، لكن نقترب من ذلك".

وأوضح أن "ديفيد ساترفيلد، وهو دبلوماسي رفيع المستوى ويشغل حاليًا منصب سفيرنا في أنقرة، أمضى عامًا في رحلات مكوكية بين لبنان وإسرائيل لمحاولة الحصول على ما هو في الواقع مجرد اتفاق إطاري، أي اتفاق يوفر إطار عمل بدأ التفاوض على الحدود".

وتابع: "أعتقد أن هذا الإطار مهم كان ينبغي الانتهاء منه منذ وقت طويل (..) لأنه سيتيح الفرصة لكل من إسرائيل ولبنان لبدء إحراز تقدم وحقيقي، وهما بالفعل ينجزان هذا التقدم".

واستدرك قائلا: "لن أخوض في التفاصيل حول ما يعيق (التوصل لاتفاق)، لكنني آمل أن أتمكن من القدوم إلى لبنان ثم توقيع هذه الاتفاقية في الأسابيع المقبلة".