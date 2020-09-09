السعودية تحتفي بالجاسوس البريطاني "لورانس العرب"

أعلنت وزارة السياحة السعودية قرارها ترميم منزل الجاسوس البريطاني توماس إدوارد لورانس، المعروف بلورانس العرب، في منطقة ينبع شرقي المملكة.

وقال عمدة ينبع أحمد المحتوت إن المنزل سيكون جاهزاً لاستقبال السياح بعد ترميمه كخطوة في حملة لجذب السياح.

وتابع المحتوت "لقد انتهينا للتو من المرحلة الأولى من الترميم"، معتبرا أن كثيرا من السياح الأجانب سيودون زيارة منزل ضابط المخابرات البريطاني. بحسب ما نقلت صحيفة تليغراف البريطانية.

وقالت الصحيفة في تغطيتها القرار السعودي إن المقدم تي إي لورانس أقام لفترة وجيزة في ميناء ينبع على البحر الأحمر خلال ما سمي باسم "الثورة العربية الكبرى" عام 1916 عندما أصبح الميناء قاعدة إمداد مهمة للقوات البريطانية والعربية التي قاتلت الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى.

ولاقت الخطوة استنكار العديد من الأوساط خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفوها بأنها مجرد خطوة لاستفزاز الأتراك إذ يشتهر لورانس بدوره في تحريض بعض القبائل العربية البدوية على التمرد على الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى.

ويدور الجدل بشأن حقيقة الدور الذي قام به لورانس في "توجيه" التمرد ضد الدولة العثمانية.

ويرى بعض المؤرخين أنه قد تم تضخيم دور لورانس والمبالغة في ما قام به.

كما أن تقييماته واستشاراته لرئيس الوزراء البريطاني آنذاك ونستون تشرشل لم تتصف بالدقة والعمق، فعلى سبيل المثال كان قد أشار على تشرشل في توصيات مطولة رفعها له بأن على بريطانيا الانتباه بشكل كبير إلى ما يجري في اليمن، وعلل ذلك بقوله "لأنه حيث يسير اليمن يسير العالم العربي".

إضافة إلى أنه كان حليفاً للشريف حسين الذي كان يحلم بملك شبه الجزيرة العربية وكان منافساً لعبد العزيز آل سعود مؤسس الدولة.