واشنطن تأمل التوصل إلى حل للأزمة الخليجية خلال "أسابيع"

أعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن املها التوصل قريباً إلى حل للأزمة الخليجية التي نشبت قبل ثلاث سنوات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر أثناء مشاركته في ندوة نظمها معهد بروكينغز، إنّ "الأمر يتحرك. أتمنى أن تكون مسألة أسابيع".

وأوضح أنّ الإدارة الأميركية تتواصل مع كافة أطراف الأزمة، لافتاً إلى أنّه لا يزال ثمة خلافات تحتاج إلى حل.

وقال "لم يسجّل بعد تغيّر جذري يفضي فورياً (إلى حل)، ولكننا نلاحظ خلال المباحثات مزيداً من المرونة".

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها بقطر، إذ اتهمتها بدعم الإسلاميين وإيران، الخصم الإقليمي لهذه الدول. وهذا ما تنفيه الدوحة.

وفرضت الرياض وحلفاؤها في حينه حصاراً اقتصادياً وجوياً على قطر.