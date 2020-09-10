انتقادات للجامعة العربية بعد فشلها في إدانة التطبيع الإماراتي

خلف الاجتماع الوزاري العربي، موجة انتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، إثر إسقاط جامعة الدول العربية مشروع قرار فلسطيني يُدين التطبيع الإماراتي مع إسرائيل.

والأربعاء، عُقد اجتماع عادي بالجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، عقب أيام من غموض وانقسام حول طلب فلسطين عقد اجتماع طارئ لرفض التطبيع الإماراتي، قوبل باعتراض البحرين، وفق وسائل إعلام عربية.

وفي خطوة أثارت غضبا على منصات التواصل، لم يدن البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي التطبيع مع إسرائيل، واكتفى بتجديد التمسك بمبادرة السلام العربية كحلٍ للقضية الفلسطينية، والالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وانتقد مغردون، ما سموه بـ"الموقف السلبي" للجامعة العربية حيال تطبيع الإمارات مع إسرائيل، معتبرين ذلك بمثابة "شهادة وفاة" لهذا التكتل العربي.

وقال المعارض المصري أيمن نور، عبر حسابه على تويتر: "إعلان وفاة الجامعة العربية، إثر إسقاط مشروع قرار فلسطيني لإدانة اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي".

ونقل نور بيان أصدره المجلس العربي (تأسس عام 2014) دعا فيه "الشعوب العربية إلى اعتبار الجامعة العربية كيانًا ميتًا، انتهى في العقول والقلوب، ولا أمل يرجى في إصلاحه وإحيائه".

فيما دٌون ساخرا حساب باسم "توفيق علوية" عبر تويتر: "لسان حال الجامعة العربية: لقد تأخرنا كثيرًا في التطبيع مع إسرائيل، يا جماعة تعالوا لنتلو كتاب الندم على هذا التأخير، أما فلسطين فتبًا لها لأنها خالفت الإجماع العربي".

وتابع علوية: "اضحكوا معنا: فلسطين عربية محتلة من غير العرب، والجامعة العربية مع المحتل الأجنبي ضد فلسطين المحتلة العربية!".

وبعبارة "كان متوقعًا"، اعتبر الكاتب والسياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة، عبر تويتر، أن "إسقاط مشروع إدانة اتفاق التطبيع الإماراتي الصهيوني من جدول أعمال اللقاء العادي للجامعة للعربية، تأكيد جديد على أن الجامعة في وادٍ، وجماهير الأمة في وادٍ آخر".

وقال الزعاترة: "إدانة الأمة واضحة للجميع. وهي لا تعترف بالمبادرة العربية، لأن فلسطين؛ كل فلسطين، عندها خط أحمر".

فيما قال حساب باسم "حسين فايع" عبر تويتر: "الجامعة العربية تُسقط مشروع قرار فلسطيني لإدانة التطبيع مع العدو. لا يشرفنا إلا أن نكون ضد هؤلاء الأقزام والخونة والمطبعين".

فيما انتقد حساب باسم "يحيى زكريا" الجامعة العربية، قائلا: "لمتابعة مهزلة التطبيع الإماراتي الصهيوني، والتسهيلات السعودية لإسرائيل. أيها الفلسطينيون الجامعة العربية (العبرية) لن تجتمع إلا إذا طلبت إسرائيل منها ذلك".

بدوره علق حساب باسم "حمزة زراقط" عبر تويتر، على تناول الصحف لاجتماع الوزاري العربي، قائلا: "العنوان يقول الجامعة العربية فشلت في تبني قرار يدين التطبيع بين الإمارات والعدو الإسرائيلي".

وأضاف: "بينما الحقيقة إنها نجحت في تمرير قرار التطبيع مع العدو، وهي النتيجة المرجوه من الاجتماع".

وبعبارة مقتضبة قال حساب باسم "إبراهيم الشدوي" عبر تويتر: "باختصار.. جامعة الدول العربية باعت فلسطين بثمن بخس!".