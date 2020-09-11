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البحرين وإسرائيل تعلنان "اتفاقا" للتطبيع بينهما برعاية أمريكية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 11.09.2020 20:56
آخر تحديث في 12.09.2020 01:07
البحرين وإسرائيل تعلنان اتفاقا للتطبيع بينهما برعاية أمريكية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنّ البحرين وإسرائيل تتجهان إلى تطبيع العلاقات بينهما، بعد شهر من اتفاق مماثل بين الإمارات والدولة العبرية.

وغرّد ترامب في موقع تويتر "اختراق تاريخي جديد اليوم". وقال "إنّ صديقينا الكبيرين إسرائيل والبحرين توصلا إلى اتفاق سلام".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان تراب، معبراً عن ترحيبه بإعلان اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والبحرين.

من جهته، أعلن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة اتفاق بلاده خلال اتصال هاتفي مع ترامب ونتنياهو إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والمملكة.

وقال مستشار الملك إن البحرين ترى في اتفاق التطبيع مع إسرائيل "مصلحة لأمن المنطقة واستقرارها".

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