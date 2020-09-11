غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب شمال سوريا

شن الطيران الإسرائيلي فجر اليوم غارات على محيط حلب في شمال سوريا، وفق ما أوردت وكالة أنباء النظام "سانا".

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري "في الساعة الأولى والنصف صباح اليوم، قام العدو الصهيوني بعدوان جوي مستهدفا محيط مدينة حلب برشقات من الصواريخ".

وأضاف المصدر "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان وأسقطت معظم الصواريخ المعادية".

ومنذ اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، نفذّت إسرائيل مئات الضربات الجوية ضد أهداف في سوريا معظمها هي مواقع تتمركز فيها قوات إيرانية أو موالية لإيران، وعلى رأسها حزب الله اللبناني. كما طالت الغارات مرات عدة مواقع لجيش النظام. ولا تعلّق إسرائيل إجمالا على هذه الضربات، إنما أعلن مسؤولون إسرائيليون مرارا أنهم لن يسمحوا بتجذّر إيران بالقرب من حدود إسرائيل.

في الأسابيع الأخيرة، استهدفت غارات نسبت الى الدولة العبرية، مواقع في جنوب دمشق وفي وسط سوريا وكذلك في أقصى الشرق قرب الحدود مع العراق، ما تسبّب بمقتل مقاتلين موالين لإيران وجنود تابعين للنظام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في الثالث من أيلول/سبتمبر، قتل 16 مسلحا مواليا لإيران على الأقل في ضربات شنّتها طائرات يرجّح أنها إسرائيلية على شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد بعد ساعات من إعلان دمشق تصديها لصواريخ إسرائيلية على مطار عسكري في منطقة أخرى.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن وقتها إن القتلى ينتمون إلى "فصائل عراقية موالية لطهران".

وتسبّبت ضربات إسرائيلية الاثنين على منطقة في جنوب غرب العاصمة وفي ريف درعا الشمالي (جنوب) بمقتل ثلاثة جنود سوريين وإصابة سبعة آخرين، بالإضافة إلى مدنية، وفق المرصد.

في 28 حزيران/يونيو، أحصى المرصد مقتل ستّة مقاتلين موالين لإيران، أربعة منهم سوريون، في غارات يُعتقد أنها إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام ومجموعات مقاتلة موالية لطهران في ريف مدينة البوكمال.

كما أفاد المرصد عن مقتل 12 مقاتلا عراقيا وإيرانيا في السابع من الشهر ذاته في غارات إسرائيلية استهدفت أحد مقراتهم في ريف دير الزور الشرقي.

وتوعّد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بالردّ على مقتل أحد عناصره في سوريا في 20 تمّوز/يوليو. وقال في كلمة متلفزة "على الإسرائيلي أن يفهم: عندما تقتل أحد مجاهدينا، سنقتل أحد جنودك".