السعودية ترفع تعليق الرحلات الدولية بشكل جزئي

رفعت السعودية جزئيا تعليق الرحلات الدولية من المملكة وإليها اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر، وذلك بعد ستة أشهر من فرضه على خلفية تفشي فيروس كورونا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

وجاء في بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية أنه تقرر "الرفع الكامل للقيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، بعد تاريخ 1 كانون الثاني/يناير 2021".

وسيسمح للرعايا الخليجيين وغير السعوديين ممن يحملون تصاريح إقامة أو تأشيرات بدخول المملكة اعتبارا من 15 أيلول/سبتمبر ما لم يكونوا مصابين بفيروس كورونا.

وأشار البيان إلى استثناءات شملت الموظفين الحكوميين المدنيين والعسكريين، العاملين في البعثات الدبلوماسية، والمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة.

وجاء في البيان "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيًا، بناء على ما يتقرر لاحقًا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة".

وكانت السعودية أعلنت في آذار/مارس تعليق العمرة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.

ونظّمت السعودية في نهاية تموز/يوليو مناسك الحج، لكنها حصرت عدد الحجاج بعشرة آلاف، مقارنة بنحو 2,5 مليون حاج أدوا المناسك العام الماضي.

وعلّقت المملكة الرحلات الدولية في آذار/مارس في قرار أبقى كثرا من المواطنين والمقيمين عالقين في الخارج.

وتسعى السعودية لاحتواء تسارع وتيرة الإصابات التي تخطّت حصيلتها الإجمالية 325 ألفا، وهي الحصيلة الأعلى للإصابات في الخليج، فيما تخطّت حصيلة الوفيات 4200 حالة.

وفي حزيران/يونيو رفعت السعودية حظر تجول كانت فرضته في أنحاء المملكة كما رفعت القيود عن المؤسسات التجارية بما فيها دور السينما وغيرها من الوجهات الترفيهية.