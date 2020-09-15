المنظومة الدفاعية للسفارة الأمريكية في بغداد تتصدى لقصف صاروخي

استهدف هجوم صاروخي فجر اليوم الثلاثاء، "المنطقة الخضراء" في وسط العاصمة بغداد التي تعد محصنة أمنياً، فيما أسقطت أعلنت السفارة الأمريكية أن المنظومة الدفاعية أسقطت أحد الصواريخ، وفق مصدر أمني عراقي.

وقال نقيب الشرطة أحمد خلف، إن ثلاثة صواريخ "كاتيوشا" استهدفت فجر اليوم "المنطقة الخضراء"، دون أن يتسبب ذلك بسقوط ضحايا، وفقا للمعلومات الأولية.

وأضاف أن صافرات الإنذار أُطلقت داخل المنطقة الخضراء، مبينا أن "منظومة الدفاع الجوي الموجودة في السفارة الأمريكية تصدت لأحد الصواريخ وأسقطته.

ولم يوضح المصدر مصير الصاروخين الآخرين.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالعراق.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها "كتائب حزب الله العراقي" المرتبطة بإيران، هددت باستهداف مواقع تواجد القوات الأمريكية في البلاد، حال لم تنسحب امتثالا لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري في البلاد.

وصّوت البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني الماضي، بالأغلبية على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الايراني قاسم سليماني، رفقة نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" أبو مهدي المهندس، في قصف أمريكي قرب مطار بغداد.