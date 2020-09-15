بدء مراسم توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض

بدأت في البيت الأبيض مراسم التوقيع على اتفاقيتي تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات وإسرائيل والبحرين، برعاية أمريكية.

واستقبل الرئيس الأمريكي ترامب في وقت سابق الثلاثاء، كلا من وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق اليوم قال ترامب في تغريدة على تويتر : "يوم تاريخي للسلام في الشرق الأوسط. أرحب بقادة من إسرائيل والإمارات والبحرين في البيت الأبيض لتوقيع اتفاقيات تاريخية لم يكن أحد يعتقد أنها ممكنة".

وتابع: "المزيد من الدول ستحذو حذوهم!".

وكتب البيت الأبيض في تغريدة: "اليوم يوم تاريخي في البيت الأبيض! الرئيس دونالد ترامب يستقبل رئيس وزراء إسرائيل ووزيري خارجية البحرين والإمارات لتوقيع الاتفاقات الإبراهيمية".

وأعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أمريكية، لتلحق بالإمارات التي اتخذت خطوة مماثلة في 13 أغسطس/ آب الماضي.

وأعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لهذا الاتفاق، وسط اتهامات بأنه "طعنة" في ظهر قضية الأمة بعد ضربة مماثلة من الإمارات.

وتواجه الدولتان العربيتان انتقادات شديدة من العديد من الأوساط بالعالم العربي والإسلامي بسبب خطوة التطبيع مع إسرائيل، التي وصفت بالخيانة للقضية الفلسطينية.