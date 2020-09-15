تفجير بعبوة ناسفة يستهدف سيارة دبلوماسية بريطانية ببغداد

استهدف هجوم بعبوة ناسفة سيارة دبلوماسية بريطانية، الثلاثاء، في محيط المنطقة الخضراء شديدة التحصين بالعاصمة العراقية بغداد، بحسب مصدر أمني محلي.

وأوضح المصدر، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث مع الإعلام، أن "عبوة ناسفة استهدفت سيارة دبلوماسية بريطانية كانت قادمة من مطار بغداد الدولي إلى المنطقة الخضراء".

وأضاف أن "الانفجار لم يسفر عن إصابات، واقتصر على إلحاق أضرار بالسيارة الدبلوماسية والسياج الأمني المحيط بالمنطقة الخضراء، وقوات الأمن طوقت موقع الانفجار بالكامل".

ولم يتسن للمصدر التأكد من عدد أو هوية مستقلي السيارة الدبلوماسية البريطانية، فيما لم تصدر السلطات العراقية بيانا بشأن الحادث بعد.

ويأتي الانفجار عقب ساعات قليلة، من إطلاق مجهولين 3 صواريخ كاتيوشا على المنطقة الخضراء فجر اليوم، دون وقوع إصابات.

وعادة ما تتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هجمات تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية التي ينتشر فيها جنودها بالبلاد.